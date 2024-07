Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter

Kursverlauf

Der NASDAQ 100 notiert heute im Minus.

Werte in diesem Artikel

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 2,70 Prozent auf 19.220,45 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,41 Prozent auf 19.475,66 Punkte an der Kurstafel, nach 19.754,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19.208,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19.482,55 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2,69 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19.474,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, wies der NASDAQ 100 17.526,80 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, lag der NASDAQ 100 bei 15.448,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 16,18 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 20.690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.249,19 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 14,29 Prozent auf 118,45 USD), CoStar Group (+ 8,18 Prozent auf 80,96 USD), Old Dominion Freight Line (+ 1,86 Prozent auf 197,45 USD), Gilead Sciences (+ 1,83 Prozent auf 72,47 USD) und Fiserv (+ 1,80 Prozent auf 160,06 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Tesla (-10,87 Prozent auf 219,59 USD), Constellation Energy (-7,02 Prozent auf 176,55 USD), Super Micro Computer (-6,13 Prozent auf 735,23 USD), QUALCOMM (-5,39 Prozent auf 182,92 USD) und Arm (-5,19 Prozent auf 162,79 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17.799.580 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,167 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

2024 präsentiert die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 4,86 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net