Börse New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Mit dem NASDAQ Composite geht es am Nachmittag aufwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 19:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,88 Prozent höher bei 18.188,30 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,070 Prozent schwächer bei 18.016,12 Punkten, nach 18.028,76 Punkten am Vortag.

Bei 18.016,12 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 18.188,30 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 2,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 16.828,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16.277,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13.816,77 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 23,18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18.188,30 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.477,57 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Nektar Therapeutics (+ 11,11 Prozent auf 1,30 USD), Amtech Systems (+ 9,65 Prozent auf 6,59 USD), Schnitzer Steel Industries (+ 8,25 Prozent auf 15,88 USD), BE Semiconductor Industries (+ 7,98 Prozent auf 182,76 USD) und American Superconductor (+ 7,72 Prozent auf 25,95 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen QC (-39,94 Prozent auf 0,30 USD), Ebix (-30,10 Prozent auf 0,01 USD), Sify (-4,58 Prozent auf 0,45 USD), Cutera (-4,44 Prozent auf 1,29 USD) und Hooker Furniture (-3,56 Prozent auf 13,53 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 47.297.130 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,159 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net