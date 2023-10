Börse New York: NASDAQ Composite notiert am Freitagmittag im Plus

NASDAQ Composite im Blick

Der NASDAQ Composite verzeichnet am Mittag Kursgewinne.

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 1,20 Prozent fester bei 13.378,22 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,697 Prozent schwächer bei 13.127,68 Punkten in den Handel, nach 13.219,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13.378,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13.099,03 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,21 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 06.09.2023, mit 13.872,47 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2023, lag der NASDAQ Composite bei 13.679,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2022, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 11.073,31 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 28,80 Prozent nach oben. 14.446,55 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10.265,04 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Arundel (+ 42,20 Prozent auf 0,25 CHF), Net 1 Ueps Technologies (+ 9,23 Prozent auf 4,26 USD), Donegal Group B (+ 5,58 Prozent auf 14,00 USD), Daktronics (+ 5,09 Prozent auf 9,29 USD) und MarketAxess (+ 4,72 Prozent auf 236,25 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil AngioDynamics (-4,90 Prozent auf 6,80 USD), Cumulus Media A (-4,67 Prozent auf 4,90 USD), Computer Programs and Systems (-4,37 Prozent auf 16,42 USD), Cutera (-3,42 Prozent auf 4,80 USD) und Costco Wholesale (-3,23 Prozent auf 551,13 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.094.425 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,577 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die New York Community Bancorp-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,96 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

