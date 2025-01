Börse New York: S&P 500 schlussendlich stärker

S&P 500 aktuell

Der S&P 500 zeigte sich heute kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Der S&P 500 ging nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 5.842,91 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 51,672 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5.865,13 Zählern und damit 0,495 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5.836,22 Punkte).

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 5.871,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.805,42 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 6.051,09 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.10.2024, den Stand von 5.859,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, den Stand von 4.783,83 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit United Rentals (+ 5,91 Prozent auf 729,86 USD), Celanese (+ 5,37 Prozent auf 71,00 USD), Medtronic (+ 4,23 Prozent auf 85,25 USD), Howmet Aerospace (+ 3,87 Prozent auf 119,19 USD) und AO Smith (+ 3,82 Prozent auf 71,25 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Eli Lilly (-6,59 Prozent auf 744,91 USD), Charles River Laboratories International (-6,34 Prozent auf 178,08 USD), Illumina (-5,37 Prozent auf 136,48 USD), Biogen (-4,74 Prozent auf 143,06 USD) und Las Vegas Sands (-3,99 Prozent auf 45,00 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40.549.710 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,452 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net