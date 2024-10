Börse New York: S&P 500 verbucht zum Start Gewinne

Index-Bewegung

Derzeit geht es für den S&P 500 erneut nach oben.

Am Freitag erhöht sich der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE um 0,19 Prozent auf 5.852,44 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 49,056 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,390 Prozent auf 5.864,23 Punkte an der Kurstafel, nach 5.841,47 Punkten am Vortag.

Bei 5.863,64 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.846,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,388 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5.618,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.07.2024, wies der S&P 500 5.544,59 Punkte auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 18.10.2023, den Wert von 4.314,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 23,40 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 5.878,46 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Netflix (+ 9,29 Prozent auf 751,50 USD), Intuitive Surgical (+ 8,57 Prozent auf 514,32 USD), Lamb Weston (+ 7,17 Prozent auf 76,09 USD), Lumen Technologies (+ 5,34 Prozent auf 6,51 USD) und Aptiv (ex Delphi Automotive) (+ 3,56 Prozent auf 72,39 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil CVS Health (-7,27 Prozent auf 59,04 USD), American Express (-4,25 Prozent auf 273,63 USD), Schlumberger (-3,34 Prozent auf 42,52 USD), Fifth Third Bancorp (-2,82 Prozent auf 44,09 USD) und The Cigna Group Registered (-2,44 Prozent auf 344,52 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 12.461.075 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,249 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net