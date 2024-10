DAX nach Rekordhoch schwächer erwartet -- Gewinne in China -- Netflix verdient mehr als als erwartet -- STATEC macht Rückzieher beim Umsatzziel -- Goldpreis im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte nach der Rekordfahrt vom Vortag am letzten Handelstag der Woche zunächst eine Pause einlegen.

Der DAX hatte am Donnerstag vorübergehend bei 19.674,68 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht, zum Handelsschluss stand dann ein klares Plus von 0,77 Prozent bei 19.583,39 Einheiten an der Kurstafel.

Auch der TecDAX schloss 1,04 Prozent fester bei 3.425,40 Punkten.

Am Freitag dürften es die Anleger am heimischen Aktienmarkt zunächst ruhiger angehen lassen, vorbörslichen Indikationen zufolge dürfte der Leitindex mit leichten Verlusten in den Freitagshandel starten.

Dabei hat der DAX durchwachsene Vorgaben vor der Brust: An der Wall Street waren zwar teilweise neue Rekorde zu sehen, der Schwung ließ im Handelsverlauf aber deutlich nach und am Ende standen die Börsen nur noch leicht im Plus. In Asien sind unterdessen mehrheitlich leichte Gewinne zu sehen. Im Anlegerfokus stehen Zahlen zur chinesischen Wirtschaft, die im dritten Quartal zwar etwas stärker als erwartet gewachsen ist, dennoch ist eine weitere Wachstumsabkühlung zu sehen.

