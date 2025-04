STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. K.o.-Call auf Rheinmetall (WKN UG559Y)

Die Aktie von Rheinmetall hat heute nur knapp ein neues Rekordhoch verfehlt. Das Unternehmen bleibt zuversichtlich und erwartet, dass die geplante europäische Aufrüstung die Rüstungsgeschäfte weiter ankurbeln wird. Rheinmetall rechnet nach wie vor mit einem starken Wachstum und geht bis 2030 von einem Auftragsvolumen von bis zu 300 Milliarden Euro aus. Der Konzern baut seine Produktionskapazitäten massiv aus, insbesondere in Deutschland, wo ein neues Werk für Artilleriegeschosse entsteht. Stuttgarter Derivateanleger kaufen mehrheitlich den K.o.-Call.

2. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MG0FX6)

Die erneute Zuspitzung des Handelsstreits zwischen USA und China hat die Aktienmärkte belastet. Darunter leiden vor allem US-Tech-Aktien, so wie Amazon. Das chinesische Händlernetz wurde ausgedünnt, dennoch fiel die Aktie wieder auf ein Mehrwochentief. Selbst das 52-Wochentief aus dem August 2024 ist in Sichtweite. Trotz der aktuellen Turbulenzen will Amazon an seiner KI-Strategie festhalten und monierte zuletzt die hohen Preise für KI-Chips. Derivateanleger nutzen den Kursrückschlag kaufen heute den Call-Optionsschein.

3. Call-Optionsschein auf Siemens Energy (WKN UJ0W53)

Im zweiten Quartal zeigte Siemens Energy eine unerwartet starke Geschäftsentwicklung. Aufgrund einer ausgezeichneten Auftragslage wurde die Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach oben korrigiert. Auch bei der Profitabilität will der Konzern eine Schippe drauflegen und peilt nun eine operative Gewinnmarge von 4 bis 6 Prozent an. Die Aktie springt heute um mehr als 12 Prozent auf ein neues Rekordhoch an und ist damit der beste DAX-Titel heute. Der Call-Optionsschein wird an der Euwax gekauft.

Euwax Sentiment

Kurz vor der heutigen EZB-Zinsentscheidung hängt der DAX im Niemandsland fest. Nach starkem Beginn verlor der deutsche Leitindex schnell seine Unterstützung und notiert aktuell bei 21.135 Zähler, ein Plus von 0,2 Prozent. Mit dem Rückgang im DAX wurden Anleger mutiger und der Euwax Sentiment drehte deutlich ins Plus. Die Börsenstimmung bleibt auch nach kurzen Rücksetzern im positiven Bereich und der Euwax Sentiment liegt aktuell bei +27.

Börse Stuttgart auf Youtube

Politische Börsen haben kurze Beine? - So verhalte ich mich aktuell goldeseltradinginvesting

Darum geht's im Video: In diesem spannenden Talk mit Richard "Richy? Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Michael Flender (goldeseltradinginvesting) wird die aktuelle Marktsituation unter die Lupe genommen. Besonders im Fokus stehen die Auswirkungen von Trumps Zollpolitik auf die US-Wirtschaft sowie die globalen Märkte. Die beiden Experten beleuchten die Herausforderungen der Abhängigkeit von Lieferketten und das Vertrauen in die US-Wirtschaft. Zudem wird die Rolle der Anleihen und die Reaktionen anderer Länder auf die US-Wirtschaftspolitik analysiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den geopolitischen Einflüssen, insbesondere den angespannten Beziehungen zwischen den USA und China. Auch Handelskriege, Zölle und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft kommen zur Sprache. Am Ende gibt es einen Ausblick auf die mögliche Marktentwicklung.

Timestamps:

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=hDI_vRf_078

