Börse Zürich in Grün: SPI liegt im Plus

SPI im Blick

Der SPI verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Am Montag steht der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,34 Prozent im Plus bei 16.586,56 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,105 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,295 Prozent stärker bei 16.579,63 Punkten in den Handel, nach 16.530,92 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 16.577,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16.628,82 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 29.08.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16.907,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, einen Stand von 16.607,38 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, lag der SPI-Kurs bei 16.323,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 6,88 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17.386,61 Punkten. Bei 14.361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell SHL Telemedicine (+ 25,90 Prozent auf 1,05 CHF), GAM (+ 7,20 Prozent auf 0,13 CHF), Gurit (+ 5,47 Prozent auf 12,34 CHF), V-Zug (+ 4,76 Prozent auf 44,00 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,58 Prozent auf 23,76 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-6,77 Prozent auf 0,06 CHF), Ypsomed (-6,00 Prozent auf 313,50 CHF), Rieter (-4,72 Prozent auf 5,85 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,35 Prozent auf 44,00 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-4,05 Prozent auf 10,42 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 766.065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 226,325 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Im SPI präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,79 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net