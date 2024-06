Börse Zürich: SLI mit Abgaben

SLI-Entwicklung

Am Dienstag tendiert der SLI um 12:08 Uhr via SIX 0,40 Prozent tiefer bei 1.955,54 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1.952,41 Zählern und damit 0,556 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1.963,32 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1.960,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1.948,33 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, den Stand von 1.958,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, wurde der SLI auf 1.908,62 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 1.745,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,89 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 1.993,61 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.742,94 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Richemont (+ 2,99 Prozent auf 144,70 CHF), Straumann (+ 0,37 Prozent auf 108,75 CHF), SGS SA (+ 0,20 Prozent auf 80,46 CHF), Swiss Life (+ 0,06 Prozent auf 656,40 CHF) und Sika (-0,04 Prozent auf 257,10 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Schindler (-2,56 Prozent auf 228,00 CHF), UBS (-2,37 Prozent auf 26,73 CHF), Alcon (-2,10 Prozent auf 79,10 CHF), Partners Group (-1,58 Prozent auf 1.152,50 CHF) und VAT (-1,22 Prozent auf 495,30 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1.269.718 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 251,449 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

