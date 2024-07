BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 4,80 GBP zu.

Um 09:07 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 4,80 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,82 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,79 GBP. Zuletzt wurden via London 514.703 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,62 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 8,13 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 USD an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,306 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,46 GBP an.

Am 07.05.2024 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,38 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,63 Prozent auf 38,55 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 46,24 Mrd. USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BP am 30.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,783 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

