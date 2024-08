BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,60 GBP zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,60 GBP zu. Bei 4,64 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den London-Handel startete das Papier bei 4,59 GBP. Zuletzt wechselten via London 9.625.647 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. 22,34 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,41 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 4,01 Prozent Luft nach unten.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,309 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,46 GBP für die BP-Aktie.

Am 30.07.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,38 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,93 Prozent zurück. Hier wurden 37,49 Mrd. GBP gegenüber 46,24 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BP am 29.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,722 USD je Aktie.

