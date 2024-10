BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 3,90 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 3,90 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 3,87 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,91 GBP. Bisher wurden heute 6.026.712 BP-Aktien gehandelt.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,15 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,80 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,63 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,310 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,59 GBP.

Am 30.07.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Am 04.11.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,663 USD in den Büchern stehen haben wird.



