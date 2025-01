BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Mittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 3,97 GBP.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 11:49 Uhr 1,1 Prozent. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,00 GBP an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,95 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2.998.064 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 36,18 Prozent zulegen. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,65 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,220 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,305 USD je BP-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,04 GBP.

Am 29.10.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,22 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,35 Mrd. GBP im Vergleich zu 42,09 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Am 11.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BP veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,603 USD je Aktie in den BP-Büchern.

