BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP büßt am Mittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 3,49 GBP.

Die BP-Aktie notierte um 11:48 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 3,49 GBP. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 3,48 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,54 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.271.194 BP-Aktien.

Am 03.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,18 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 48,35 Prozent wieder erreichen. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,329 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,67 GBP für die BP-Aktie aus.

BP gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. BP hat ein EPS von 0,03 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,02 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37,25 Mrd. GBP – eine Minderung von 11,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,03 Mrd. GBP eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 05.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,443 USD je BP-Aktie.

