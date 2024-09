BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,30 GBP zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,30 GBP zu. Bei 4,31 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,29 GBP. Bisher wurden via London 5.041.844 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. 30,63 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.08.2024 bei 4,25 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 1,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,309 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,31 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 30.07.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 37,49 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 3,32 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,705 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

