BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Montagvormittag

So bewegt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 4,31 GBP zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 4,31 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,31 GBP. Bei 4,29 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 273.983 BP-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 30,49 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,25 GBP. Dieser Wert wurde am 23.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BP seine Aktionäre 2023 mit 0,220 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,309 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,31 GBP angegeben.

BP gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,705 USD je BP-Aktie.

