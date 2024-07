BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP stabilisiert sich am Vormittag

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 4,83 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die BP-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 4,83 GBP. Bei 4,84 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die BP-Aktie sank bis auf 4,83 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,84 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 489.032 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,306 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,45 GBP aus.

BP veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,38 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 38,55 Mrd. USD – eine Minderung von 16,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 46,24 Mrd. USD eingefahren.

Die BP-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von BP rechnen Experten am 05.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,782 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Pluszeichen im STOXX 50

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone

Handel in Europa: STOXX 50 fällt