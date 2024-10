BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteuert sich am Mittag

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 4,13 GBP.

Um 11:49 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 4,13 GBP zu. Bei 4,14 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,12 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.646.405 Stück gehandelt.

Am 19.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 26,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 3,80 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,01 Prozent.

Nachdem BP seine Aktionäre 2023 mit 0,220 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,332 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,59 GBP.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,08 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,77 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 37,49 Mrd. GBP.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 04.11.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,658 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

