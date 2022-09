BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Montagnachmittag

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 5,39 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 5,40 EUR. Mit einem Wert von 5,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 653.598 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,50 EUR erreichte der Titel am 30.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 1,98 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2021 bei 3,42 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 57,76 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,24 GBP.

Am 02.08.2022 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber 0,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 67.866,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 80,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37.598,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die BP-Bilanz für Q3 2022 wird am 01.11.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 31.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

