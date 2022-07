BP Aktie News: BP präsentiert sich am Mittag fester

Um 06.07.2022 12:04:00 Uhr stieg die BP-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 4,44 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,46 EUR. Zuletzt wechselten 545.734 BP-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,33 EUR) erklomm das Papier am 09.06.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 16,58 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 21.07.2021 auf bis zu 3,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 38,10 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 5,00 GBP an.

Am 03.05.2022 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49.258,00 USD – ein Plus von 34,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 36.492,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2022 1,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

