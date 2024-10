BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 4,18 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 4,18 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,20 GBP. Mit einem Wert von 4,20 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.520.071 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,62 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 34,65 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2024 auf bis zu 3,80 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,332 USD, nach 0,220 GBP im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,59 GBP an.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,08 GBP ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,658 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

