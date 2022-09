BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Vormittag

Das Papier von BP konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 5,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 5,16 EUR. Bei 5,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.573 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.08.2022 bei 5,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Am 10.09.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,42 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 51,17 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 5,24 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 02.08.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 67.866,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 80,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.598,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte BP am 01.11.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 31.10.2023.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

