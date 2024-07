BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

BP im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 4,57 GBP.

Um 11:48 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 4,57 GBP nach oben. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,58 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,52 GBP. Zuletzt wurden via London 4.636.975 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 4,41 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 3,41 Prozent sinken.

Nach 0,220 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,306 USD je BP-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,46 GBP.

Am 07.05.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 38,55 Mrd. USD, gegenüber 46,24 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,63 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,773 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

