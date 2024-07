BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 4,54 GBP.

Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 4,54 GBP. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,52 GBP ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,52 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 10.145.888 BP-Aktien.

Bei 5,62 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 19,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,41 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 2,79 Prozent wieder erreichen.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,306 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,46 GBP.

Am 07.05.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 38,55 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 46,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,773 USD je BP-Aktie.

