BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 3,88 GBP zu.

Um 09:07 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 3,88 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,88 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,85 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 461.980 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 17,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 17,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,326 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,31 GBP an.

Am 29.04.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,25 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 04.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,406 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Die Expertenmeinungen zur BP-Aktie im Juni 2025

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingebracht

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren eingefahren