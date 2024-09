BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 4,06 GBP ab.

Um 11:49 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,06 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 4,03 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,05 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 5.442.022 Stück.

Am 19.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Bei 4,03 GBP fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,310 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,24 GBP.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 38,77 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BP am 29.10.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,693 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

