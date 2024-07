BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,49 GBP.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 4,49 GBP. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,46 GBP ab. Bei 4,47 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3.931.562 BP-Aktien gehandelt.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 20,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,305 USD, nach 0,220 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,46 GBP je BP-Aktie an.

Am 07.05.2024 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 38,55 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 16,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BP am 30.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von BP rechnen Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,745 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

