BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 3,92 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 4,1 Prozent auf 3,92 GBP. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 3,88 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,92 GBP. Zuletzt wechselten 29.483.925 BP-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,62 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 30,34 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,80 GBP. Dieser Wert wurde am 27.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,310 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,43 GBP je BP-Aktie aus.

BP gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,08 GBP ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,629 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Gewinne in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Gute Stimmung in Europa: Am Nachmittag Gewinne im STOXX 50

STOXX-Handel STOXX 50 mit Abgaben