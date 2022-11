BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagnachmittag höher

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 5,47 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 5,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,45 EUR. Bisher wurden heute 584.302 BP-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2022 auf bis zu 5,76 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 5,11 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2021 auf bis zu 3,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 48,42 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,60 GBP.

BP gewährte am 01.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,43 USD. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,16 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 55.011,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.867,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BP am 07.02.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

