BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 4,28 GBP nach oben.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 4,28 GBP zu. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,29 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,28 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.315.144 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,41 GBP erreichte der Titel am 13.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 20,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 3,65 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 14,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,306 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,03 GBP.

BP ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,01 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,22 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,35 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 42,09 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BP am 11.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 10.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,583 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

