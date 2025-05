BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag im Plus

Kurs der BP

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,71 GBP.

Die BP-Aktie konnte um 09:06 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 3,71 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 3,72 GBP. Mit einem Wert von 3,72 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 503.732 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,97 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Mit einem Kursverlust von 11,16 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,54 GBP.

BP ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 37,25 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,433 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 10 Jahren verloren

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 5 Jahren verdient

Megaübernahme im Ölsektor voraus? Shell will wohl BP übernehmen