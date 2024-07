BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag stärker

BP im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,50 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 4,50 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,50 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,48 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 405.829 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 19,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,41 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 2,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BP seine Aktionäre 2023 mit 0,220 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,305 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,46 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 07.05.2024. Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 38,55 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 16,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,745 USD je Aktie belaufen.

