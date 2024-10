BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BP. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 3,97 GBP.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 3,97 GBP. Bei 3,99 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 3,94 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 14.990.103 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,78 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,80 GBP fiel das Papier am 27.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,310 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,43 GBP.

Am 30.07.2024 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BP 37,49 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,77 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,629 USD je BP-Aktie.

