BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verbilligt sich am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 3,53 GBP abwärts.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 3,53 GBP. Die BP-Aktie sank bis auf 3,52 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 3,53 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.872.007 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,31 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,62 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 6,68 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,326 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,35 GBP je BP-Aktie aus.

Am 11.02.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 GBP erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,02 GBP je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 29.04.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,488 USD im Jahr 2025 aus.

