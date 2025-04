BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 3,58 GBP zu.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 3,58 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 3,58 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 3,53 GBP. Bisher wurden via London 15.034.212 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,31 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 48,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,03 Prozent.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,326 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,35 GBP aus.

Am 11.02.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 GBP erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,02 GBP je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BP am 29.04.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,488 USD je Aktie belaufen.

