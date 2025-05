BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 3,57 GBP ab.

Die BP-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 3,57 GBP abwärts. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 3,56 GBP ein. Bei 3,58 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 1.637.394 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,95 GBP) erklomm das Papier am 30.05.2024. Mit einem Zuwachs von 38,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,81 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,329 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,31 GBP je BP-Aktie an.

Am 29.04.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37,25 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 38,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die BP-Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,499 USD im Jahr 2026 aus.

