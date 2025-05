BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag nahe Nulllinie

BP im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BP-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 3,66 GBP.

Die BP-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 3,66 GBP. Bei 3,66 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,64 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,66 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 718.111 BP-Aktien.

Am 30.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,95 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (3,29 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 9,95 Prozent Luft nach unten.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,31 GBP je BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,11 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37,25 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 38,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BP am 05.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.08.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,499 USD je BP-Aktie.

