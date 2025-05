BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 3,62 GBP.

Die BP-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,62 GBP abwärts. Bei 3,62 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,66 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 8.238.299 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,95 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 36,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,329 USD je BP-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,31 GBP.

Am 29.04.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,25 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.08.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,499 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

