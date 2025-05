BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

BP im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 3,64 GBP ab.

Die BP-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 3,64 GBP. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 3,63 GBP ein. Bei 3,66 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 3.478.675 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,95 GBP erreichte der Titel am 30.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 36,18 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,29 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,31 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 29.04.2025 vor. BP hat ein EPS von 0,03 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,38 Prozent auf 37,25 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 38,55 Mrd. GBP umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.08.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,499 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr gekostet

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 10 Jahren verloren

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 5 Jahren verdient