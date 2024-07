BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Vormittag gestärkt

BP im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 4,49 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 4,49 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,49 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,47 GBP. Bisher wurden heute 584.170 BP-Aktien gehandelt.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. Gewinne von 25,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,41 GBP ab. Abschläge von 1,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,305 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,46 GBP je BP-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 07.05.2024. BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 38,55 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Am 05.08.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,736 USD fest.

Redaktion finanzen.net

