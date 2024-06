BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Mittag

BP im Blick

Die Aktie von BP zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 4,64 GBP zu.

Die BP-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 4,64 GBP. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,66 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 4,62 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 5.552.962 BP-Aktien.

Bei 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,41 GBP am 23.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 USD an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,305 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,44 GBP.

Am 07.05.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 38,55 Mrd. USD – eine Minderung von 16,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 46,24 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BP.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,784 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

