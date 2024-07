BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP wird am Mittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 4,58 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,2 Prozent auf 4,58 GBP. Die BP-Aktie sank bis auf 4,56 GBP. Bei 4,58 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 5.209.675 Aktien.

Bei 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,338 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,46 GBP.

Am 07.05.2024 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 38,55 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,63 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Am 05.08.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,732 USD je Aktie in den BP-Büchern.

