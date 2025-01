BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagnachmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 4,32 GBP.

Die BP-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,32 GBP abwärts. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,32 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,33 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.513.321 BP-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2024 auf bis zu 5,41 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 25,25 Prozent wieder erreichen. Bei 3,65 GBP fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 18,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,306 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,03 GBP.

BP veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,22 GBP in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,35 Mrd. GBP – eine Minderung von 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,09 Mrd. GBP eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 10.02.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2024 0,574 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

