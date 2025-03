BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP macht am Donnerstagmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 4,44 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 4,44 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,49 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,44 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.094.271 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 5,41 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,65 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,326 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,27 GBP.

Am 11.02.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,02 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,70 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die BP-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. BP dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,554 USD in den Büchern stehen haben wird.

