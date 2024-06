BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,68 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,70 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,67 GBP. Zuletzt wechselten via London 2.814.172 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 5,62 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 16,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,41 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,305 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,44 GBP.

Am 07.05.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,55 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,24 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die BP-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,784 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

