BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von BP zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 4,07 GBP zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 4,07 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,07 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,04 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 4.556.961 BP-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,47 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,20 Prozent. Am 27.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,80 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 6,76 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,310 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,43 GBP je BP-Aktie an.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,08 GBP je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BP rechnen Experten am 04.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,625 USD je Aktie in den BP-Büchern.

