BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag stärker

BP im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,45 GBP.

Um 09:07 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 4,45 GBP zu. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,47 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,45 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 617.986 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,41 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 17,79 Prozent niedriger. Bei 3,65 GBP fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 21,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,326 USD je BP-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,27 GBP.

Am 11.02.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,70 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,554 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

