BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,58 GBP zu.

Um 09:07 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 4,58 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,60 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,57 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 784.862 BP-Aktien.

Bei 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 18,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,41 GBP ab. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 3,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,305 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,46 GBP je BP-Aktie aus.

BP veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,11 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38,55 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 46,24 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,732 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

