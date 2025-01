BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Montagmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 4,22 GBP zu.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 4,22 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,22 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 4,19 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.506.548 BP-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,41 GBP) erklomm das Papier am 13.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 21,95 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,65 GBP. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 15,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,308 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,04 GBP.

BP gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. BP hat ein EPS von 0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,22 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,35 Mrd. GBP – eine Minderung von 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,09 Mrd. GBP eingefahren.

BP wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 10.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von BP.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,560 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

