BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 4,44 GBP.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 4,44 GBP ab. Bei 4,41 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,43 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 4.945.201 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2024 auf bis zu 5,41 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,81 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,65 GBP fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,76 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,326 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,27 GBP.

Am 11.02.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,02 GBP ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 35,70 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,03 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BP.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,554 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 am Nachmittag im Minus

Börse Europa: STOXX 50 fällt zurück